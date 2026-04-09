В России призвали не бояться ИИ и готовиться к новому индустриальному обществу

Российские власти и бизнес обсуждают первые шаги по регулированию искусственного интеллекта, сходясь во мнении, что технологию нельзя «задушить» излишними запретами.

Как заявили на конференции Data Fusion глава ЦБ Эльвира Набиуллина и вице-премьер Дмитрий Григоренко, страхи перед ИИ так же естественны, как и опасения людей в XIX веке перед поездами.

Поводом для дискуссии послужил законопроект Минцифры, опубликованный в марте 2026 года. По словам Григоренко, российский бизнес тратит на внедрение ИИ более 250 млрд рублей в год, однако в законодательстве до сих пор нет даже юридического определения этой технологии.

«Задача государства — появиться в тот момент, когда это нужно, с тем, чтобы и не задушить развитие, и установить правила», — подчеркнул вице-премьер.

Эльвира Набиуллина согласилась, что регулирование необходимо для создания «общего языка» между рынком и регуляторами, но предупредила о главном риске: «Всегда есть желание всё отрегулировать. Самый большой риск — отрегулировать развивающуюся технологию с учетом всех потенциальных страхов». По её мнению, следует регулировать не сам ИИ, а возникающие из-за него риски (сбои, «галлюцинации» нейросетей) — по аналогии с тем, как Центробанк управляет операционными рисками в банках, не влезая во внутренние технологии. Глава ЦБ также выступила за «верхнеуровневый» закон, который позволит отраслевым регуляторам самим

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, добавил, что союз ИИ и роботов создаст новое индустриальное общество.

«Это будет изменение, может быть, даже круче, чем создание интернета», – отметил Костин.

По словам президент – председателя правления ВТБ, для банков внедрение ИИ — это уже не вопрос экономии, а вопрос выживания в конкурентной гонке и создания максимально быстрых и удобных продуктов для пользователей.

