Орловца задержали за приобретение 0,99 грамма «кристаллов»

Кристаллическое вещество оказалось наркотическим средством.

Как сообщает Управление на транспорте МВД России по ЦФО, в Орле сотрудники транспортной полиции на перегоне «Кромская-Цон» задержали мужчину 1975 года рождения и доставили его в линейный отдел на станции Орел для установления личности и обстоятельств. В ведомстве уточнили, что местный житель был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков, поскольку он подозревался в незаконном обороте запрещенных веществ.

«В ходе проведения личного досмотра в кармане куртки, надетой на нем, был обнаружен и изъят пакетик с кристаллическим веществом светло-зеленого цвета, – пояснили в пресс-службе ведомства. – Исследование, проведенное экспертами-криминалистами Экспертно-криминалистического центра Управления на транспорте МВД России по ЦФО, установило, что содержимым пакета является производное наркотическое средство N-метилэфедрона, массой 0,99 грамма, что является значительным размером».

Задержанный уже дал объяснение. По его версии, наркотическое средство он приобрел «методом закладки» и собирался использовать его исключительно для личного употребления, то есть цели сбыта у него не было, а это уже более тяжкая уголовная статья. Гражданин пояснил, что приобрел наркотик через некий «интернет-магазин». После оплаты покупки дистанционным способом продавец прислал ему координаты тайника, откуда он и забрал наркотик, после чего был задержан оперативниками.

«От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался, в связи с чем, на него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ, – добавили правоохранители. – Отделением дознания ЛО МВД России на станции Орел в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, расследование продолжается».

ИА “Орелград”