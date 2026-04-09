Развитие ИИ-рынка нуждается в мерах господдержки 

Это необходимо для устойчивого развития искусственного интеллекта и достижения технологического суверенитета

На конференции Data Fusion заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов озвучил набор мер господдержки, без которых, по мнению банка, устойчивое развитие искусственного интеллекта и достижение технологического суверенитета в России будут затруднены. Он выделил два главных направления, где участие государства критически важно.

Инфраструктура и «железо» — развитие центров обработки данных (ЦОДов) и обеспечение доступа к высокопроизводительным чипам. По словам Безбогова, эти задачи бизнесу в одиночку не решить.

Стимулирование внедрения — помимо формальных KPI, бизнесу нужны реальные экономические рычаги: налоговые льготы, субсидии и другие финансовые преференции.

Проекты в сфере ИИ требуют больших вложений и окупаются долго. Без государственной поддержки, подчеркнул руководителя технологического блока ВТБ, цифровая трансформация отрасли может серьезно замедлиться.

«В финансовом секторе это приводит к их меньшей экономической привлекательности по сравнению с другими проектами», — объяснил Сергей Безбогов.

ИА “Орелград”