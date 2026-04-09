Пользователи соцсетей всерьез обсуждают экономику ИИ-агентов

Кто будет платить налоги?

Согласно исследованию Brand Analytics, проведенному по заказу ВТБ в первом квартале 2026 года, в русскоязычных соцмедиа активно набирают обороты дискуссии о новой экономической реальности — экономике ИИ-агентов. Люди уже не просто интересуются технологией, а задумываются о монетизации, регулировании и последствиях для рынка труда. Такие выводы содержатся в исследовании «Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа», проведенного в рамках конференции Дата Фьюжн.

Анализ упоминаний термина «ИИ-агент» показал, что 11% всех разговоров так или иначе касаются экономических аспектов. Ключевые темы:

как будет формироваться стоимость использования ИИ-агентов;

какие модели монетизации станут основными;

как регулировать деятельность автономных цифровых помощников.

Один из пользователей прямо формулирует гипотезу: «Если агенты станут автономными и будут торговать друг с другом… это будет совершенно новая экономическая система. Кто будет платить налоги?»

Заместитель президента — председателя правления ВТБ.Вадим Кулик подтверждает: зачатки такой экономики уже видны — цифровые помощники помогают с финансовыми операциями.

«Со временем возникнет полноценная экономическая система, где агенты действуют как субъекты с правами и ответственностью. Это будет напрямую зависеть от развития регулирования, технологий и формирования атмосферы доверия к ним», — рассказал Вадим Кулик.

35% обсуждений посвящены тому, как люди воспринимают ИИ-агентов: от полного восхищения до глубокого недоверия. 20% участников дискуссий уже считают их нормой и неотъемлемой частью жизни и работы. В то же время 11% выражают разочарование — из-за завышенных ожиданий и агрессивного маркетинга.

Около 3% обсуждений уходят в футуристическую плоскость: пользователи рассуждают об общем искусственном интеллекте (AGI), неуправляемом развитии ИИ, изменении природы человека и даже о том, что люди могут стать «наблюдателями», как в «Матрице».

ВТБ, однако, призывает не драматизировать: текущие ИИ-агенты не обладают сознанием, намерениями или собственной волей — они работают в рамках заданных алгоритмов. Но сам факт таких дискуссий, подчеркивают в банке, — важный сигнал: общество пытается осмыслить масштаб грядущих изменений.

ИА “Орелград”