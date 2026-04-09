Орловский бизнес активно переходит на безналичную оплату

По итогам 2025 года количество представителей малого и среднего бизнеса в Орловской области, использующих эквайринг ВТБ, увеличилось почти на треть — на 27% по сравнению с 2024 годом.

При этом парк платежных терминалов в регионе вырос еще заметнее — на 39%. Такую статистику привели в орловском отделении банка. Чаще всего безналичным расчетом стали пользоваться в кафе и ресторанах, магазинах товаров для дома и сада, а также в продуктовых. Рост числа безналичных операций фиксируется как у крупных сетей, так и у небольших точек. Примечательно, что терминалы активно внедряются даже там, где раньше привыкли рассчитываться наличными.

Управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин объяснил такую динамику несколькими причинами. Во-первых, это спрос самих покупателей, для которых безналичная оплата стала привычным стандартом удобства. Во-вторых, бизнес видит в эквайринге выгоду: рост лояльности клиентов, снижение расходов на инкассацию, меньше ошибок в кассе и увеличение среднего чека.

«Кроме того, современные технические решения позволяют принимать оплату быстро и без привязки к стационарной кассе — это особенно востребовано в сегменте малого бизнеса и микропредприятий», — отметил Дмитрий Державин.

ИА “Орелград”