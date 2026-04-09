В Орёл приехал уполномоченный по правам человека в России

9.4.2026 | 14:10

Татьяна Москалькова привезла в Орловскую область большую партию лекарств.

Это около 160 тысяч упаковок различных медикаментов. Их общая стоимость составляет 24 миллиона рублей.

Известно, что лекарства произведены российской компанией. Они предназначены для борьбы с широким спектором различных заболеваний.

Ожидается, что препараты пойдут, в том числе, на нужды граждан, которые находятся в пунктах временного размещения, а также в будут направлены медицинские организации, воинские части и госпитали. В распределении груза принимает участие Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталья Балашова.

Об этом сообщается в официальных соцсетях обмудсмена.

ИА «Орелград»


