В Орёл приехал уполномоченный по правам человека в России

Татьяна Москалькова привезла в Орловскую область большую партию лекарств.
Это около 160 тысяч упаковок различных медикаментов. Их общая стоимость составляет 24 миллиона рублей.
Известно, что лекарства произведены российской компанией. Они предназначены для борьбы с широким спектором различных заболеваний.
Ожидается, что препараты пойдут, в том числе, на нужды граждан, которые находятся в пунктах временного размещения, а также в будут направлены медицинские организации, воинские части и госпитали. В распределении груза принимает участие Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталья Балашова.
Об этом сообщается в официальных соцсетях обмудсмена.
