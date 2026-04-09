Названы отрасли, где искусственный интеллект принесет максимум пользы

9.4.2026 | 14:37 Новости, Экономика

Необходимо встраивать ИИ в основу бизнеса как полноценную операционную систему.

ИА “Орелград” / Светлана Числова

На конференции Дата Фьюжн заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук рассказал, в каких сферах применение искусственный интеллект даст наибольший экономический эффект. По его словам, настоящий выигрыш получат не те компании, которые просто «добавляют» ИИ для галочки, а те, кто встраивает его в основу бизнеса как полноценную операционную систему.

Среди самых перспективных направлений ВТБ выделяет два. Промышленность — здесь наибольшую отдачу обещают стартапы и решения на базе компьютерного зрения и систем предиктивного ремонта. Такие технологии помогают сокращать простои оборудования, снижать издержки и повышать эффективность управления производством.  Логистика (включая международные перевозки) — ИИ позволяет управлять транспортной инфраструктурой «сквозным» образом: анализировать загрузку портов, графики ж/д отправок и работу терминалов в реальном времени. Это дает возможность прогнозировать заторы до их появления и оперативно перенаправлять грузопотоки.

«Для нас это ИИ — не волшебная палочка, а фундамент для построения бизнеса нового типа», – отметил Виталий Сергейчук.

Он добавил, что инвесторы готовы высоко оценивать ИИ-компании только в тех случаях, когда технология реально работает на эффективность, а не служит модным дополнением.

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU