Названы отрасли, где искусственный интеллект принесет максимум пользы

На конференции Дата Фьюжн заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук рассказал, в каких сферах применение искусственный интеллект даст наибольший экономический эффект. По его словам, настоящий выигрыш получат не те компании, которые просто «добавляют» ИИ для галочки, а те, кто встраивает его в основу бизнеса как полноценную операционную систему.

Среди самых перспективных направлений ВТБ выделяет два. Промышленность — здесь наибольшую отдачу обещают стартапы и решения на базе компьютерного зрения и систем предиктивного ремонта. Такие технологии помогают сокращать простои оборудования, снижать издержки и повышать эффективность управления производством. Логистика (включая международные перевозки) — ИИ позволяет управлять транспортной инфраструктурой «сквозным» образом: анализировать загрузку портов, графики ж/д отправок и работу терминалов в реальном времени. Это дает возможность прогнозировать заторы до их появления и оперативно перенаправлять грузопотоки.

«Для нас это ИИ — не волшебная палочка, а фундамент для построения бизнеса нового типа», – отметил Виталий Сергейчук.

Он добавил, что инвесторы готовы высоко оценивать ИИ-компании только в тех случаях, когда технология реально работает на эффективность, а не служит модным дополнением.

ИА “Орелград”