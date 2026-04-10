Викторовскую начальную школу могут ликвидировать

Власти Ливенского района утвердили план оптимизации школ.

Об утверждении плана оптимизации образовательных организаций Ливенского района на 2026 год распорядилась районная администрация. Он включает всего три пункта: изучение возможности ликвидации Викторовской начальной школы – филиала МБОУ «Калининская ООШ»; реорганизация в форме присоединения МБОУ «Липовецкая ООШ» к МБОУ «Липовецкой СОШ им. М.Н. Павлова»; переименование МБОУ «Екатериновская СОШ» в МБОУ «Екатериновская ООШ».

Напомним, 17 марта 2026 года администрация Ливенского района распорядилась о ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вязово-Дубравская основная общеобразовательная школа» и Круглянской основной общеобразовательной школы – филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергиевская средняя общеобразовательная школа».

Ранее мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в городе проводится системная работа по сокращению неэффективных расходов на содержание бюджетной сети и численности работников. Так, идет поэтапная оптимизация расходов муниципальной системы образования путем реорганизации образовательных организаций. По его данным, в 2025 году в областном центре было реорганизовано 19 учреждений образования из 140 существующих.

Также было произведено сокращение штатной численности работников образовательных организаций – на 685,63 штатных единиц. Если по состоянию на 1 января 2025 года в муниципальной системе образования насчитывалось 12 939,52 штатных единицы, то по состоянию на 1 января 2026 года их количество сократилось до 12 253,89 единицы.

«В 16 дошкольных организациях непрофильные задачи по обеспечению питанием воспитанников переданы профессиональным сторонним организациям, которые обладают нужными знаниями и опытом (аутсорсинг), поступление дохода от арендной платы пищеблоков за 2025 год – 1 миллион рублей, – сообщил мэр в своем годовом отчете. – На шести образовательных объектах установлена система охранной сигнализации, что позволило оптимизировать 10,7 штатных единицы по должности «сторож», сокращение расходов по оплате труда – 1,7 миллиона рублей. В целом сокращение расходов на содержание бюджетной сети учреждений образования в 2025 году составило 117,4 миллиона рублей».

При этом мэр отметил, что финансирование в 2025 году программных мероприятий сыграло значительную роль в стабильном функционировании муниципальной системы в целом. Так, за счет средств бюджета города Орла на организацию питания и закупку продуктов питания в детских садах и школах было направлено 421,7 миллиона рублей. На ремонт учреждений образования было направлено 74,6 миллиона рублей, но обновление инфраструктуры образовательных объектов – 15,8 миллиона рублей, на укрепление материально-технической базы – 28,3 миллиона рублей, на антитеррористическую защищенность объектов – 10 миллионов рублей.

