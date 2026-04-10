Массовая роботизация поможет снизить инфляцию до целевых 4%

Искусственный интеллект сулит структурную трансформацию экономики в ответ на кадровый голод.

На конференции Дата Фьюжн заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук заявил, что внедрение искусственного интеллекта и промышленных роботов – это не просто технологический тренд, а реальный способ справиться с кадровым дефицитом и замедлить рост цен.

По его словам, один промышленный робот отрабатывает около 7 тысяч часов в год, тогда как человек – только 2 тысячи. Таким образом, каждый робот закрывает потребность как минимум в трех сотрудниках, плюс исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. В условиях высокой ключевой ставки и инфляционного давления роботизация позволит снять ограничения на стороне предложения товаров и услуг.

«За счет роста производительности труда и снижения себестоимости продукции мы получим существенный дезинфляционный эффект. Масштабирование автоматизированных производств и комплексное внедрение ИИ станут важными факторами для достижения целевого уровня инфляции Банка России в 4% в долгосрочной перспективе», – отметил зампред ВТБ.

При этом задача амбициозна: согласно поручению президента, к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Сейчас на 10 тысяч работников приходится около 40 роботов, тогда как в ведущих технологических экономиках – от 300 до 550. Чтобы достичь цели, потребуется внедрить более 100 тысяч промышленных роботов, а инвестиции в текущих ценах превысят 600 млрд рублей.

