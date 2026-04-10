В Орле в сквер Танкистов пообещали вернуть забор

10.4.2026 | 11:23 ЖКХ, Новости

В городской администрации дали разъяснения.

Фото: vk.com/vk_orel

Напомним, исчезновение забора заметили после последних выходных. Это стало достаточно резонансным событием. Многие горожане обеспокоились дальнейшей судьбой чугунной конструкции.

Ситуацию прояснил комментарий, оставленный с официального аккаунта Администрации Орла «ВКонтакте».

«В сквере Танкистов ограду забрали для проведения работ по очистке от слоёв краски. После очистки будут восстановлены утраченные детали и возвращены на место», — указали представители мэрии.

Ранее «Орёлград» писал о том, что ограждение для сквера Танкистов должно поставить ООО «Юни-Строй», зарегистрированное в Чеченской Республике.

Напомним, в 2024 году в Орле демонтировали металлический забор, разделявший улицу Максима Горького и Городской парк. После восстановительных процедур его должны были вернуть на место. Однако это не произошло до сих пор.

ИА «Орелград»


