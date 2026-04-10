Орловец устроил разгром в областной больнице

В медучреждение пришлось вызывать Росгвардию.

Инцидент произошёл 8 апреля.

Как рассказали в орловском управлении ведомства, дебош устроил мужчина 1993 года рождения. Это не пациент, а посетитель, который привёз в Орловскую областную больницу своего отца.

Сначала он ударил некую женщину. Потом вступил в драку с охранниками больницы. После этого мужчина разгромил дверь в кабинете отдыха медперсонала.

Как ясно из видео, опубликованного в соцсетях больницы, орловец находился внутри комнаты и пытался выйти наружу, но ему помешали охрана и сотрудники ООКБ. Затем прибыли росгвардейцы, задержавшие нарушителя.

Известно, что его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

«Этот инцидент стал серьёзным испытанием для нашей команды. Хулиган не только нарушил работу всей дежурной бригады, но и создал реальную угрозу для жизни и здоровья сотрудников больницы и пациентов, для которых стресс мог привести к крайне серьёзным последствиям… Кроме того, повреждённое имущество усугубило ситуацию и затруднило нормальную работу», – отметили в медучреждении.

