На Орловщине с вдовы взыскали долг умершего супруга

Суд вынес решение по иску кредитно-финансовой организации.

Ливенский районный суд удовлетворил исковые требования «Россельхозбанка», просившего о взыскании задолженности по кредитному договору с наследников умершего заемщика. Как сообщили в пресс-службе суда, из искового заявления следовало, что в 2021 году банк заключил с местным жителем кредитный договор и перечислил ему 300 тысяч рублей. Условия кредитования были стандартными – заемщик взял на себя обязательства погасить не только основной долг, но и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Погасить долг он должен был до 2026 года, так как кредит был рассчитан сроком на пять лет. Однако в прошлом году заемщик умер, при этом часть кредита он погасить не успел. Банк воспользовался нормами законодательства, разрешающими в подобных случаях обязательства умершего гражданина переносить на его официальных наследников. Проще говоря, вместе с деньгами или имуществом наследуются и долги. В данном случае банк просил взыскать с наследников задолженность по кредитному договору в размере 113,4 тысячи рублей.

«В ходе рассмотрения дела суд установил, что наследство после смерти заемщика приняла его супруга, которая обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, – сообщает пресс-служба Ливенского районного суда. – Наследство заемщика состояло из одной второй доли квартиры, стоимостью более 500 тысяч рублей».

По закону наследник может отвечать по чужим долгам только в пределах наследственного имущества. Если долг превышает сумму наследства, то наследник должен погасить только его часть. Суд изучил обстоятельства спора и пришел к выводу, что заемщик при жизни не исполнил в полном объеме обязательства по кредиту. Поэтому его наследник несет ответственность по долгам в пределах стоимости наследственного имущества.

Далее были произведены несложные расчеты. Суд принял во внимание тот факт, что супруга умершего заемщика унаследовала имущество стоимостью более полумиллиона рублей, что примерно в пять раз превышает сумму оставшегося долга. При таких обстоятельствах было принято решение об удовлетворении заявленных исковых требований, ведь стоимость наследства превышает размер долга умершего заемщика. Однако у вдовы есть возможность оспорить решение в суде вышестоящей инстанции, так как оно пока еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”