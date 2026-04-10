Орловским производителям зерна выделили 345 миллионов рублей

10.4.2026 | 8:45 Важное, Новости, Экономика

Такую сумму областные власти распределят в виде субсидий.  

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора, победители которого получат из областного бюджета  субсидии. Средства выделены на возмещение аграриям части их затрат на производство и реализацию зерновых культур. Общий бюджет конкурсного отбора составляет 345 миллионов рублей. Размер субсидии в каждом случае будет определяться индивидуально с учетом понесенных производителем затрат и ставок, утвержденных приказом департамента.

Однако размер субсидии не может превышать 50 процентов от суммы фактически произведенных затрат. Отбор продлится по 30 апреля 2026 года, заявки и документы принимаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Претендовать на субсидии могут  сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна.

Также субсидии положены научным и профессиональным образовательным организациям, вузам, которые в процессе научной, научно-технической или образовательной деятельности производят зерновые, либо занимаются первичной и последующей промышленной переработкой зерновых. Субсидии не положены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам. Последние субсидируются в рамках другого направления господдержки.

Соискателям надо документально подтвердить наличие у них прав пользования земельными участками, на которых уже выращивается или планируется производство зерновых культур. В случае если при производстве конкретной зерновой культуры не использовалось  сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой имущественных интересов, связанных с риском утраты или гибели урожая, при расчете размера ставок будет применяться коэффициент 0,5.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

