На Орловщине в семенах «Мираторга» нашли сорняки

Отгрузку партии остановили.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушение выявили в марте. ООО «ТК Мираторг», зарегистрированное в Москве, отгружало партию семян в Кромском районе для отправки в Курскую область.

Известно, что речь идёт о восьми партиях семян клевера общим весом 0,48 тонны. В грузе нашли повилику. Это подтвердили результаты лабораторных исследований.

Согласно законодательству, у компании есть целых три варианта дальнейших действий. Она может провести обеззараживание. Также «Мираторг» имеет право просто уничтожить продукцию. Ещё один путь — переработать её таким способом, чтобы сделать сорняки нежизнеспособными (в том числе в вид продукции, уже не подлежащий карантинному контролю).

