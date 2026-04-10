На Орловщине в семенах «Мираторга» нашли сорняки

10.4.2026 | 13:33 Закон и порядок, Новости

Отгрузку партии остановили.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушение выявили в марте. ООО «ТК Мираторг», зарегистрированное в Москве, отгружало партию семян в Кромском районе для отправки в Курскую область.

Известно, что речь идёт о восьми партиях семян клевера общим весом 0,48 тонны. В грузе нашли повилику. Это подтвердили результаты лабораторных исследований.

Согласно законодательству, у компании есть целых три варианта дальнейших действий. Она может провести обеззараживание. Также «Мираторг» имеет право просто уничтожить продукцию. Ещё один путь — переработать её таким способом, чтобы сделать сорняки нежизнеспособными (в том числе в вид продукции, уже не подлежащий карантинному контролю).

ИА «Орелград»


