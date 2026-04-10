В Орловской области стартовала акция «Красная гвоздика»

10.4.2026 | 13:53 Новости, Общество

Она проводится по всей стране.

Фото: vk.com/club81675082

В рамках акции собирают средства для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, а также ветеранам боевых действий. Мероприятие проводит фонд «Память поколений». В нашем регионе её также поддержали «Волонтёры Победы» и участники общественного объединения под названием «Молоды душой».

Чтобы принять участие в акции, нужно совершить посильное пожертвование в обмен на значок «Красная гвоздика». В Орловской области это можно будет сделать на центральных улицах населённых пунктов, в парках и скверах, на массовых мероприятиях. Там будут работать волонтёры (в фирменной одежде и со специальными боксами для сбора пожертвований).

Кроме того, значки можно будет приобрести в сетевых магазинах, на маркетплейсах, в почтовых отделениях, в поездах.

Все собранные средства направят на поддержку здоровья ветеранов. Для них закупят протезы, слуховые аппараты, другие медицинские изделия. Также фонд поможет защитникам Отечества оплатить курсы реабилитации.

На данный момент в Орловской области помощь от фонда «Память поколений» получил 441 ветеран, а также два учреждения. Общая сумма направленных средств составила 33 миллиона 619 тысяч 457 рублей.

ИА «Орелград»


