На Орловщине задержка зарплаты привела к задержке алиментов

Прокуратура привлекла к ответственности работодателя.

Проблемой занималась Ливенская межрайонная прокуратура. В ведомство обратилась женщина, которой не поступила выплата от бывшего «спутника жизни».

Выяснилось, что должник работает в ООО «Элит-строй». Мужчина не получил зарплату вовремя и поэтому не исполнил свои собственные обязательства по алиментам.

В отношении главы данной компании возбудили административное дело. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей.

К настоящему моменту выплачены и зарплата, и алименты. Как уточнили в прокуратуре Орловской области, долг перед женщиной составлял 37 тысяч рублей.

