Орловцы отказались обследовать скот на лейкоз

В отказ ушли жители Орловского муниципального округа.

Жители деревень Гавриловская и Маслово отказались предоставить своих животных для исследования специалистам местного центра ветеринарии. Это произошло в марте. Информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как отметили в ведомстве, отбор проб должны были прозвести в рамках карантина, введённого на отдельных территориях Орловской области.

На данный момент Россельхознадзор выдал этим гражданам предостережение о недопустимости нарушения законных требований. Орловцы должны обеспечить ветеринарам доступ к своему крупному рогатому скоту в положенные сроки.

