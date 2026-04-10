В Болхове в полуразрушенном храме провели службу

10.4.2026 | 14:12 Новости, Общество

Об этом рассказали в Орловской митрополии.

Фото: orel-eparhia.ru

Священник Андрей Сорокин совершил молебен в местном православном храме Благовещения Пресвятой Богородицы. (Обычным местом его служения является Преображеский собор Болхова.)

Молебен состоялся в праздник Благовещения. Затем был проведён крестный ход.

«В храме недавно завершились работы по глубокой консервации стен и сводов, предотвращающих дальнейшее разрушение памятника архитектуры», – указали в митрополии.

Считается, что храм Благовещения в Болхове построен между 1730 и 1740 годами. В советскую эпоху он был закрыт. Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии. В 2015 году был разработан проект реставрации храма.

Ранее в Орловской области в руинированных церквях уже проходили службы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU