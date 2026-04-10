В Болхове в полуразрушенном храме провели службу

Об этом рассказали в Орловской митрополии.

Священник Андрей Сорокин совершил молебен в местном православном храме Благовещения Пресвятой Богородицы. (Обычным местом его служения является Преображеский собор Болхова.)

Молебен состоялся в праздник Благовещения. Затем был проведён крестный ход.

«В храме недавно завершились работы по глубокой консервации стен и сводов, предотвращающих дальнейшее разрушение памятника архитектуры», – указали в митрополии.

Считается, что храм Благовещения в Болхове построен между 1730 и 1740 годами. В советскую эпоху он был закрыт. Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии. В 2015 году был разработан проект реставрации храма.

Ранее в Орловской области в руинированных церквях уже проходили службы.

