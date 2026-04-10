Орловские энергетики помогли ЛНР

Они восстановили инфраструктуру в Троицком муниципальном округе.

Напомним, этот муниципалитет республики курирует Орловская область. Его закрепили за Орловщиной в 2023 году в мае.

На этот раз округу помогли специалисты АО «Орёлоблэнерго». Как сообщили в компании, они отремонтировали щит управления освещением, восстановили около 30 светильников, а также натянули самонесущий изолированный провод на отдельных участках линии.

Ранее Орловская область взялась восстановить здание местной администрации, пострадавшее от вражеской атаки. Также Троицкому округу оказывали другие виды помощи.

