В Орле уточнили приговор Жировой

Добиться смягчения так и не удалось.

В прокуратуре Орловской области рассказали об итогах апелляции. Напомним, ранее Советский районный суд вынес приговор Светлане Жировой, теперь уже бывшему заместителю главы регионального департамента здравоохранения.

Дело касалось злоупотребления должностными полномочиями при закупке и использовании лекарств для льготников. Ущерб, нанесённый бюджету, оценили в 46,7 миллиона рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда ещё раз рассмотрела все обстоятельства, но не нашла причин для пересмотра приговора. Он остался прежним — три года колонии общего режима.

Однако суд, учтя доводы апелляционного представления, уточнил формулировку дополнительного наказания. Ранее сообщалось, что Жирову на два года лишили «права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий». Сроки и ограничения остались прежними, но теперь речь идёт не о «государственных органах», а о «государственной службе».

