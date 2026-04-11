С орловца взыскали кредит по надписи нотариуса

Любопытное дело рассмотрел суд в Хотынце.

Как сообщили в пресс-службе Хотынецкого районного суда, иск подал гражданин, просивший отменить исполнительную надпись местного нотариуса. Речь идет о надписи о взыскании с истца в пользу одного из банков задолженности по договору потребительского кредита. Гражданин заявил суду, что считает надпись неправильной, поскольку она была выполнена якобы с нарушением территориальной компетенции.

«По месту регистрации он не был извещен о совершенной исполнительной надписи, а узнал о ней от судебного пристава-исполнителя, поэтому не мог заявить нотариусу свои возражения, – сообщает пресс-служба суда со ссылкой на исковые требования. – Кредитная задолженность погашена им своевременно и в полном объеме; срок исковой давности истек, что должно было воспрепятствовать нотариусу совершить исполнительную надпись».

Впрочем, нотариус Хотынецкого нотариального округа иск не признала, посчитав, что в ее действиях не было ничего неправомерного, незаконного или неправильного. По ее версии, индивидуальные условия договора потребительского кредита предусматривают взыскание задолженности банком как в судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса. Причем банк сам волен выбирать способ взыскания. В данном случае выбор был сделан в пользу нотариального вмешательства.

Договор заемщик подписал, следовательно, он автоматически дал согласие на потенциальное взыскание с него задолженности по исполнительной надписи нотариуса. Кроме того, по версии ответчика, банк еще до обращения к нотариусу направлял заемщику уведомление о досрочном возврате задолженности. А после совершения исполнительной надписи нотариус в тот же день направила заемщику извещение заказным письмом.

«В соответствии с частью 4 статьи 89 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, исполнительная надпись совершается нотариусом, осуществляющим нотариальную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в котором должник – физическое лицо имеет место жительства. Поскольку должник зарегистрирован на территории Орловской области и нотариус осуществляет свою деятельность на территории Орловской области, то территориальная компетенция соблюдена», – пояснила пресс-служба Хотынецкого районного суда, добавив, что в удовлетворении исковых требований об отмене исполнительной надписи нотариуса было отказано. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу.

