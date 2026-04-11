Кромской комбикормовый завод обанкротился

Суд завершил конкурсное производство, длившееся около шести лет.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Кромской комбикормовый завод» о завершении процедуры конкурного производства. В своем отчете управляющий сообщил, что все необходимые действия по проведению процедуры уже совершены, доказательств необходимости осуществления мероприятий, которые позволили бы пополнить конкурсную массу предприятия-должника, в суде представлено не было.

Как следует из материалов дела, завод за короткое время оказывался на грани банкротства, по сути, дважды. Так, в августе 2019 года открытое акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие «Ефремовское» первым обратилось в орловский арбитраж с заявлением о несостоятельности ООО «Кромской комбикормовый завод». Его приняли к производству, но феврале 2020 года арбитраж отказал «Ефремовскому» во введении наблюдения в отношении завода.

Однако в сентябре 2019 года аналогичное заявление подал глава крестьянско-фермерского хозяйства. Оно рассматривалось до августа 2020 года, и арбитраж признал требования индивидуального предпринимателя обоснованными. После этого в отношении комбикормового завода была введена процедура наблюдения. А в декабре 2020 года завод признали несостоятельным и открыли в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. С тех пор процедура неоднократно продлевалась. Из отчета конкурсного управляющего следует, что в 2021 году была проведена инвентаризация имущества. Его общая рыночная стоимость по результатам оценки составила 98,553 миллиона рублей.

«Конкурсным управляющим проводились мероприятия по взысканию дебиторской задолженности, оспариванию сделок должника, привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника, – говорится в материалах дела. – В конкурсную массу по результатам проведения процедуры конкурсного производства от реализации имущества поступили денежные средства в общем размере 20,142 миллиона рублей. Кроме того, в конкурсную массу поступили денежные средства в сумме 2,692 миллиона рублей от сдачи имущества в аренду, погашения дебиторской задолженности».

Между тем, в реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму 1,581 миллиарда рублей, более 1 миллиарда рублей из которых были включены в третью очередь реестра. В ходе конкурсного производства требования кредиторов третьей очереди были погашены частично – на сумму 521,94 миллиона рублей. У завода больше ничего не осталось, за счет чего можно было бы расплачиваться с кредиторами. Проанализировав отчет конкурсного управляющего, арбитраж постановил прекратить конкурсное производство в отношении комбикормового завода.

ИА “Орелград”