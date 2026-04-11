Выставка «Бесконечные дороги космоса» открылась в Орле

11.4.2026 | 13:00 Новости, Общество

Мероприятие организовала областная библиотека ко Дню космонавтики.

Фото: buninlib.ru

Выставка «Бесконечные дороги космоса», посвященная Дню космонавтики, начала работать в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Как говорят организаторы, она поможет посетителям погрузиться в увлекательный мир космоса и узнать новую и полезную информацию о достижениях человечества в этой области.

«На выставке представлены издания, раскрывающие многогранность космической темы, – уточнили в «Бунинке». – Читатели узнают интересные факты биографии первого космонавта Юрия Гагарина, о его любви к небу, о том, как он шаг за шагом приближался к своей заветной мечте, о первом полёте в космосе, как живут и работают космонавты на орбите и что необходимо, чтобы овладеть этой профессией».

Напомним, День космонавтики ежегодно отмечается 12 апреля, поскольку именно в этот день в 1961 году впервые в космос отправился человек. Первым космонавтом был Юрий Гагарин, который вместе с огромным коллективом, работавшим над этим проектом, буквально совершил прорыв в космос. В честь этого события «Бунинка» подготовила отдельную выставку. Она проработает  по 14 мая в отделе производственной литературы. Книжная выставка «Первый среди звезд» приурочена к 65-летию первого полета человека в космос. Она адресована широкому кругу читателей, изучающих историю отечественной космонавтики.

«Сегодня, отмечая юбилей этого эпохального события, мы не просто воскрешаем в памяти исторические факты, – говорят в «Бунинке». – Мы с глубоким уважением вспоминаем смелость и профессионализм Юрия Гагарина, чье бесстрашие и выдержка стали примером для многих поколений. Мы восхищаемся трудом ученых и инженеров, чьи гениальные умы и упорный труд сделали возможным этот полет – они годами трудились над созданием надежной ракеты, продуманного до мелочей корабля и сложных систем жизнеобеспечения. Их достижения заложили фундамент современной космонавтики и вдохновили миллионы людей на новые свершения».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”


Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

