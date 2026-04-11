В Ливнах три программы признали неэффективными

Местные власти программным методом потратили 1,5 миллиарда рублей.

Администрация Ливен отчиталась о выполнении муниципальных программ. Они легли в основу бюджета прошлого года. В целом на 2025 год была запланирована реализация 21 программы, а общий объем бюджетного финансирования, предусмотренный их паспортами, составлял 1,575 миллиарда рублей. Фактически было освоено 1,523 миллиарда рублей, в том числе: 228,51 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 755,55 миллиона рублей – средства областного бюджета, 539,49 миллиона рублей – средства бюджета самого города.

«Всего профинансировано 96,7 процента от запланированного объема бюджетных средств, – говорится в отчете администрации города Ливны. – Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составили 83,3 процента от всех расходов бюджета города Ливны. Кроме того, по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» привлекались внебюджетные источники в общем объеме 2,78 миллиона рублей».

Из 21-й муниципальной программы 17 официально признаны высокоэффективными, одна имеет средний уровень эффективности, а три программы власти признали неэффективными. Эффективность оценивалась в основном по уровню освоения бюджетных средств. В этом отношении «отличилась» муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны». Она получила средний уровень эффективности. Из отчета следует, что на ее оценку повлиял низкий уровень освоения бюджетных средств «в связи с отсутствием финансирования мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на строительство крытого катка».

Неэффективной власти признали программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны». Выполнение ее целевых показателей составило всего 0,5 балла из-за нулевых значений таких индикаторов, как «количество аварийно-опасных участков на дорогах города», «площадь окрашенных пешеходных ограждений» и «количество отремонтированных пешеходных ограждений». Кроме того, количество ДТП с пострадавшими в городе в прошлом году превысило плановый показатель.

Также неэффективной признали программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны». В данном случае выполнение целевых показателей имеет значение 0,63 балла по причине «низкого значения степени достижения показателя по вводу жилья и нулевым значением показателя «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства». Степень соответствия запланированному уровню затрат по программе составила всего 67 процентов.

«Низкий уровень бюджетного финансирования связан с заключением муниципальных контрактов на изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей газораспределения и водоснабжения в районе автомобильной дороги Р-119 в ноябре 2025 года со сроком оплаты в 2026 году». Еще одной неэффективной оказалась программа «Развитие муниципальной службы в городе Ливны. Отрицательное влияние на ее оценку оказал низкий уровень освоения бюджетных средств.

