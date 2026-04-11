Орловец до смерти избил собутыльника черенком от лопаты

Он почему-то решил, что приятель украл его телефон.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда поставила точку в уголовном процессе над местным жителем, чье дело в первой инстанции рассматривал Железнодорожный районный суд города Орла. Как следует из материалов дела, подсудимый был признан виновным и осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено в городе Орле в июне 2025 года. Было установлено, что в тот день житель областного центра отправился в гости к своему приятелю. Они совместно распивали спиртные напитки. Ближе к вечеру между ними вспыхнул конфликт. Подсудимый не нашел своего мобильного телефона и обвинил гостя в краже. Тот клялся, что телефон не крал.

Словесная ссора быстро переросла в избиение. Хозяин дома жестоко избил гостя, используя черенок от лопаты. По оценкам экспертизы, подсудимый нанес порядка 50 ударов. Скорую помощь потерпевшему он не вызывал, самостоятельно также помощь не оказал. Травмы оказались смертельными – у потерпевшего были сломаны ребра, которые проткнули легкое, а также ему диагностировали отек головного мозга. Экспертиза подтвердила, что умер потерпевший именно в результате избиения.

Позднее полиция в ходе проведения обыска в доме у подозреваемого нашла якобы украденный телефон. Как выяснилось, подсудимый попросту его обронил. Суд первой инстанции приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и признал за потерпевшей, матерью убитого, право на удовлетворение гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступлением. Вопрос о размере компенсации передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

На приговор было подано сразу несколько апелляционных жалоб. Так, мать погибшего просила ужесточить наказание до максимума, возможного по закону. Она пояснила, что ее сын не раз ходил в гости к подсудимому и часто возвращался оттуда домой со следами побоев. Преступника она охарактеризовала как человека агрессивного. Осужденный просил областную судебную коллегию приговор отменить, а уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение. Однако облсуд приговор Железнодорожного районного суда оставил без изменения, и теперь он вступил в силу.

