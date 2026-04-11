Сбежавшую хозяйку притона отправят в колонию

Орловский областной суд поддержал отмену условного осуждения орловчанке.

Орловский областной суд оставил без изменения постановление Железнодорожного районного суда города Орла, вынесенное в конце января 2026 года. Тем самым он отказался удовлетворять апелляционную жалобу местной жительницы, которой придется провести некоторое время в изоляции от общества. Ранее Железнодорожный райсуд удовлетворил представление врио начальника местного филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Орловской области.

Из материалов дела следует, что в декабре 2024 года жительница города Орла была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы, но затем на основании статьи 73 УК РФ постановил считать наказание условным.

Тем самым орловчанка осталась на свободе. Но суд назначил ей испытательный срок на 2 года, в течение которого она должна была доказать исправление своим поведением. Также на осужденную приговором суда были возложены определенные обязанности. В частности, ей запретили менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Дважды в месяц она должна была в инспекции отмечаться в рамках личных визитов.

Летом 2025 года постановлением Железнодорожного районного суда на осужденную была возложена дополнительная обязанность – ее обязали трудоустроиться в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу. Однако женщина выбрала другой путь. Осенью 2025 года она перестала приходить на регистрацию в УИИ. Позже выяснилось, что в конце августа 2025 года осужденная покинула Орел и уехала без разрешения, чем нарушила условия приговора. Кроме того, она так и не трудоустроилась, чем нарушила обязанности, наложенные на нее судом. Ее объявили в розыск, и в конце ноября 2025 года беглянка была задержана.

Суд пришел к выводу, что орловчанка сознательно скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции, на протяжении трех месяцев не являлась на регистрацию и не трудоустроилась. Это и привело к ужесточению наказания. Районный суд постановил отменить осужденной условный срок, заменив его реальным лишением свободы сроком на 2 года. Осужденная подала апелляционную жалобу, но областная судебная коллегия по уголовным делам решила постановление Железнодорожного районного суда оставить без изменения. Это означает, что теперь беглянка будет отбывать наказание за решеткой.

ИА “Орелград”