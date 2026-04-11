При строительстве школы в Жилина освоили всего два процента средств

Обнародован отчет о результатах проверки.

Контрольно-счетная палата Орловской области представила краткую версию отчета о проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство школы на 1225 учащихся в деревне Жилина Неполодского сельского поселения Орловского муниципального округа. В марте 2023 года «Орелгосзаказчик» заключил контракт на сумму 1,89 миллиарда рублей (с учетом дополнительного соглашения) с ООО «АС монтаж».

В ходе проверки было установлено, что подрядчик нарушил срок выполнения проектно-изыскательных работ – он был установлен до 2 ноября 2024 года, но акт о приемке таких работ был подписан только 24 июля 2025 года. Также подрядчик предоставил независимую гарантию с опозданием на 21 день. В нарушение норм Градостроительного кодекса РФ, отдельные виды подготовительных работ подрядчик начал выполнять еще до выдачи разрешения на строительство объекта и до направления результатов инженерных изысканий на госэкспертизу. Отдельные виды строительно-монтажных работ были произведены при отсутствии разрешения на строительство, без проектной и рабочей документации.

«Заказчиком не реализовано право на истребование документов, подтверждающих целевое использование авансовых средств, – сообщает КСП. – Установлено, что подрядной организацией средства аванса направлены на выплату заработной платы, на возмещение накладных расходов (при условии казначейского сопровождения не требуется предоставление оснований для перечисления средств), на перечисление авансовых платежей субподрядным организациям».

На момент проведения проверки подрядчик выполнил работы в объеме 2,1 процента от цены контракта, и это при плановом сроке окончания работ – до 25 декабря 2025 года. По мотивам проверки в адрес «Орелгосзаказчика» было внесено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем.

