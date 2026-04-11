За первый квартал в Орловской области выдано два разрешения на строительство МКД

Широко обсуждаемый жилой комплекс у Горпарка станет самым масштабным проектом.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области опубликовало реестр разрешений на строительство жилых объектов, выданных в первом квартале 2026 года. За этот период документы получили пять застройщиков, которые возведут в областном центре новые многоквартирные дома общей площадью более 85 тысяч квадратных метров.

Среди «новичков» ЖК «Ермолов». Многоквартирный дом с подземным паркингом на улице Максима Горького, 40. Застройщик – ООО «Крылов Девелопмент». Общая площадь объекта — 44 667 кв. м, жилая — 21 516 кв. м (218 квартир). Разрешение выдано 6 февраля 2026 года.

Внесены изменения в разрешение от 17 марта 2026 года. Дом на улице Кирпичной, 32 (ООО «СЗ «Орел Недвижимость»). Площадь — 3916 кв. м, жилая — 2507 кв. м (49 квартир). МКД появится в центре частного сектора. Под каким названием проект будет реализовываться, пока не известно.

Еще для трех ЖК смещены сроки реализации:

ЖК «Юность» в переулке Складском (ООО «СЗ «Авилон»). Разрешение продлено до 30 июня 2027 года. Площадь объекта — 6431 кв. м, жилая — 4379 кв. м (80 квартир).

ЖК «Атмосфера» на улице Кузнецова (ООО «СЗ «Ударник»). Разрешение продлено до 27 июня 2028 года. Площадь — 19 300 кв. м, жилая — 12 427 кв. м (230 квартир).

ЖК «Прокуровский» на улице Космонавтов (ООО «СЗ «Надежда девелопмент Орел»). Разрешение продлено до 19 декабря 2027 года. Площадь — 11 042 кв. м, жилая — 7502 кв. м (156 квартир).

Общая площадь всех жилых помещений, над которыми работают застройщики, превышает 48,3 тыс. кв. м. Всего около 733 квартир.

