Во Мценском районе проверят дорожные гарантии

Администрация района распорядилась провести инвентаризацию.

Глава администрации Мценского района Екатерина Ерохина распорядилась о проведении инвентаризации гарантийных обязательств по муниципальным контрактам в рамках проведенных ремонтных работ, а также работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Постановление принято в целях контроля за качеством выполненных работ. Инвентаризацию поручено провести муниципальным заказчикам Мценского района, а также подведомственным им учреждениям,

Проводить ее должны специально созданные комиссии. Результаты каждого обследования должны быть официально оформлены актом. «При наступлении гарантийных случаев незамедлительно привлечь ответственных лиц к их устранению, а в случаях отказа от добровольного выполнения своих обязательств обратиться в судебные органы», – говорится в постановлении властей. Главам сельских поселений Мценского района рекомендовано обеспечить исполнение постановления на их территориях.

По данным местных властей, общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мценского района составляет 1743,11 км, из них: 38 км- автомобильные дороги федерального значения; 214,79 км– автомобильные дороги регионального значения; 1490,31 км– автомобильные дороги местного значения. В 2025 году на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства было направлено 100,9 миллиона рублей. Деньги были потрачены на ремонт и работы по летнему и зимнему содержанию дорог, изготовление сметной документации, работы по повышению безопасности дорожного движения и паспортизации объектов.

Ранее в своем отчетном докладе Екатерина Ерохина сообщила, что программой по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры Мценского района на 2025 год были утверждены работы на 75 объектах, в том числе: на восьми – за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области на сумму 45,5 миллиона рублей; на 67 объектах – за счет средств дорожного фонда Мценского района на сумму 32,6 миллиона рублей. Также были выполнены работы по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на семи автомобильных дорогах на общую сумму 3,54 миллиона рублей.

