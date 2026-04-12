Суд отказался ужесточать наказание орловцу, ограбившему погреб

Об ужесточении наказания ходатайствовала уголовно-исполнительная инспекция.

Верховский районный суд отказал в удовлетворении представления начальника Верховского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области о замене наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания. Как пояснили в пресс-службе суда, речь идет о судьбе местного жителя, который в прошлом году был осужден по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). С учетом постановления судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда он получил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 6 процентов из его зарплаты в доход государства.

Начальник межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции суду пояснил, что осужденный был поставлен на учет, ему разъяснили порядок и условия отбывания наказания в виде исправительных работ. После этого ему выдали направление для прохождения медицинской комиссии, необходимой для трудоустройства, и предписание в компанию «Наш Союз», где он должен был трудиться. Однако осужденный, по версии УИИ, без уважительных причин медицинский осмотр не прошел и не трудоустроился, в связи с чем был письменно предупрежден о замене исправительных работ более строгим видом наказания.

«При рассмотрении представления суд установил, что осужденным были допущены нарушения, но после предупреждения о замене наказания иным видом наказания он трудоустроился и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ по месту работы в ООО «Эксимо» без нарушений, в связи с чем не может быть признан злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде исправительных работ. Постановление в законную силу не вступило», – сообщает пресс-служба Верховского районного суда.

Указанный гражданин был осужден за грабеж, совершенный им при достаточно примечательных обстоятельствах. Грабитель в десятом часу вечера незаконно проник на территорию чужого домовладения и залез в хозпостройку. Там он поднял люк и спустился в погреб, откуда начал выставлять наверх банки с плодоовощной консервацией. Он хотел украсть эти банки, но тут залаяла собака. Во двор из дома вышла встревоженная хозяйка. Она заметила свет фонаря в хозпостройке и застигла воришку на месте преступления. Поэтому его действия были квалифицированы по статье о грабеже, а не о краже.

Женщина не растерялась – она тут же снаружи заперла дверь в хозпостройку, поймав грабителя в ловушку, и вызвала полицию. Однако грабитель дожидаться приезда наряда не стал и нашел способ сбежать из ловушки. Поняв, что входную дверь ему не открыть, он разбил окно и выбрался наружу, рассовав несколько банок по карманам. Еще несколько банок он сунул в ведро, которое тоже прихватил с собой. Ему удалось «уйти огородами», но по пути он потерял один кроссовок и шапку, что впоследствии помогло полиции его найти и задержать.

