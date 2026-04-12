Ливны пополнили бюджет за свет продажи легкового авто

Автомобиль ушел с молотка по цене выше начальной.

Свой итоговый отчет за 2025 год представило управление муниципального имущества администрации города Ливны. Один из его пунктов посвящен реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества. На 2025 год в него было включено два здания с земельными участками, два нежилых помещения и одно транспортное средство. По результатам аукционов в прошлом году было реализовано здание с земельным участком на улице Горького, автомобиль «Нива» и помещение по улице Октябрьской.

«В доход городского бюджета за отчетный период от продажи по средствам приватизации муниципального имущества поступило 4,227 миллиона рублей, в том числе 630 тысяч рублей от земельного участка под зданием. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма дохода от приватизации снизилась на 24 процента», – говорится в отчете. Отметим, что недвижимость была продана по стартовой цене, а вот за автомобиль развернулась конкурентная борьба. Его начальная цена составляла 117 тысяч рублей, а продали его за 193 тысячи рублей.

Из отчета также следует, что общая сумма поступлений от использования муниципального имущества за 2025 год составила 13,934 миллиона рублей, что на 2,6 миллиона рублей больше относительно уровня 2024 года. Так, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества за 2025 год составили 2,74 миллиона рублей, превысив лишь на 66 тысяч рублей показатель предыдущего года. «Это связано в первую очередь с индексацией арендной платы долгосрочных договоров аренды, проведением рыночной оценки по краткосрочным договорам и заключением договоров в летний период на торговые павильоны по бульвару Октябрьскому», – пояснили авторы отчета.

Объем поступлений в бюджет города в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйствующих обществ, и дивидендов по акциям по итогам работы АО за 2025 год составил 1,97 миллиона рублей, плановый показатель в данном случае выполнен на 100 процентов, причем по сравнению с 2024 годом эти доходы увеличились более чем на 100 процентов. Дивиденды поступили от АО «Принт-ТВ» и АО «ТК-Центральный», а ООО «Городская архитектура» внесло в казну часть своей чистой прибыли.

ИА “Орелград”