Мценск столкнулся с трудностями при покупке жилья для сирот

Большинство аукционов в текущем году признаны несостоявшимся.

Власти Мценска оценили ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К началу марта 2026 года количество местных детей-сирот, состоящих в жилищной очереди, составило 39 человек. Из них 22 человека уже достигли возраста 18 лет, по достижении которого государство обязано выделять им жилье. Но данные граждане пока не обеспечены квартирами, хотя средства на это имеются. Просто в текущем году возникли некоторые сложности с приобретением квартир.

Так, по данным мэрии, с начала 2026 года управлением по муниципальному имуществу было объявлено 12 электронных аукционов по приобретению жилых помещений для детей-сирот. Из них 11 были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. И только на одном аукционе заявку подал один участник. Возможно, потенциальных участников аукционов не устраивает цена сделок, ведь средства на покупку жилья из бюджета выделяются по утвержденным нормативам. А реальная рыночная цена может превышать цену, предложенную властями.

Впрочем, ситуация находится под контролем, о чем свидетельствует статистика прошлых лет. Так, в 2025 году администрация города Мценска, согласно ее отчету, в полном объеме провела работу по освоению средств субвенций, поступивших из областного бюджета. Напомним, что государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот переданы на местный уровень. А средства доводятся из федерального бюджета транзитом через бюджет региона. В прошлом году Мценску выделили на указанные цели 23,179 миллиона рублей. Они были полностью освоены – за год удалось приобрести и предоставить детям-сиротам 11 жилых помещений.

По состоянию на 1 января 2026 года общее количество горожан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, во Мценске составило 371 человек, в том числе: 17 многодетных семей, семь инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также пять ветеранов боевых действий. В 2025 году местные власти рассмотрели семь заявлений о признании граждан малоимущими и принятии на учет в качестве нуждающихся в жилье. Из них только два были удовлетворены. В то же время из жилищной очереди в прошлом году были исключены девять человек – «в связи с утратой оснований, получением социальной выплаты для приобретения жилья, переездом в другое муниципальное образование».

ИА “Орелград”