Муниципальная аптека крупно задолжала мэрии за аренду

Чиновникам и фармацевтам удалось договориться о «мирном» погашении долга.

Арбитражный суд Орловской области утвердил сразу несколько мировых соглашений, заключенных в рамках рассмотрения исков управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к муниципальному унитарному предприятию «Аптека №53». Из материалов следует, что аптека задолжала крупную сумму по договору аренды нежилого помещения, причем копить долги она стала еще в 2017 году. УМИЗ в исках требовало взыскать не только задолженность, но и набежавшие пени.

К слову, это уже не первый подобный суд между казанными сторонами. Например, еще в 2020 году решением арбитражного суда Орловской области были частично удовлетворены исковые требования УМИЗ. Аптеку тогда обязали выплатить 2,1 миллиона рублей, из которых 1,88 миллиона рублей составляла задолженность по договору аренды нежилого помещения, а остальное пени. Аналогично разворачивались события в рамках еще двух похожих процессов.

И вот теперь стороны заключили мировые соглашения на стадии исполнения судебных актов. В общей сложности аптека должна будет выплатить по ним около 3,4 миллиона рублей в соответствии с графиком, утвержденным сторонами. Впрочем, речь идет о сумме долга, оставшейся после взысканий, производившихся в предыдущие годы. От общего долга остались довольно незначительные суммы, а крайний срок выплат истечет в 2030 году. Согласно закону, мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению.

По данным администрации Орла, по состоянию на 31 декабря 2025 года в аренду было передано 1158 муниципальных объектов недвижимости общей площадью 12 767,4 квадратных метров. В прошлом году доходы бюджета от аренды составили 57,3 миллиона рублей, на 6,4 процента превысив годовой план. В рамках работы по взысканию задолженности по арендной плате в 2025 году должникам было направлено 93 претензии на общую сумму 22,96 миллиона рублей.

«Проводимая в 2025 году претензионная работа, позволила не допустить роста дебиторской задолженности по сравнению с 2024 годом, – отмечал в своем годовом отчете и мэр Орла Юрий Парахин. – Регулярно осуществлялся контроль за соблюдением договорных условий: за 2025 год проведено обследование 257 муниципальных нежилых помещений (в 2024 году – 100 помещений)».

ИА “Орелград”