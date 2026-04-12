У орловца конфисковали трактор

Мужчина не смог доказать, что трактор принадлежит не ему.

Орловский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор Покровского районного суда, вынесенный ранее в отношении местного жителя. Последний был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Его обвиняли в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В руки полиции мужчина попался, когда сидел за рулем трактора. Медицинское освидетельствование подтвердило, что в тот момент он был нетрезв.

Полиция провела проверку и установила, что ранее данный гражданин уже попадался пьяным за рулем, но тогда он предстал перед мировым судом и получил административное наказание в виде штрафа и временного лишения водительских прав. Поскольку он повторно допустил такое же правонарушение, на него завели уголовное дело. Суд первой инстанции приговорил пьяного водителя к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Свою вину осужденный признал полностью, но все равно подал апелляционную жалобу в областной суд. Дело в том, что Покровский районный суд постановил конфисковать трактор и обратить его в доход государства. Ведь преступление было совершено с помощью этого транспортного средства. Однако с конфискацией пьяный водитель категорически не согласился. В апелляционной жалобе он указал, что трактор принадлежит не ему, следовательно, конфисковать его нельзя. Из жалобы следовало, что трактор принадлежит его гражданской супруге, с которой он не состоит в зарегистрированном браке.

Еще в судебном заседании суда первой инстанции он пояснял, что женщина «приобрела указанный трактор самостоятельно в период ссоры между ними, о чем ему стало известно лишь после возобновления с ней отношений». Мужчина уверял, что никакого участия в приобретении трактора не принимал, а женщина даже брала кредит и просила деньги у родственников на покупку. Однако суд посчитал, что трактор – это совместно нажитое имущество. Судебная коллегия облсуда оставила жалобу без удовлетворения и оставила в силе приговор Покровского районного суда, в том числе о конфискации трактора.

