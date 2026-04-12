В Орле четыре года не могли взять на учет всё муниципальное жилье

К такому выводу пришли аудиторы городской КСП.

Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальным жилым фондом муниципальным казенным учреждением «Жилищное управление города Орла», проведенная в прошлом году, стала одним из элементов отчета городской Контрольно-счетной палаты. Мэрия специально создала муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла» и передала ему полномочия по учету и управлению муниципальным жилищным фондом. Однако аудиторы пришли к выводу, что это не дало ожидаемого результата и не привело к систематизации, полному и достоверному учету муниципального жилищного фонда.

«МКУ ЖУ не обеспечивает полномочия органа местного самоуправления в области жилищных отношений, – считают в КСП, – не осуществляет обязательный пообъектный учет муниципального жилищного фонда. Инвентаризация на наличие каждого объекта муниципального жилого фонда учреждением не проводилась. Фактически МКУ ЖУ не обладает достоверной информацией о наличии муниципальных жилых помещений на определенную дату, об их количестве, характеристиках и стоимости».

Из отчета КСП следует, что даже спустя четыре года после создания учреждения все еще не было зарегистрировано право оперативного управления на все объекты муниципального жилищного фонда, принятые от УМИЗ в 2021 году. Говорится в отчете и об отсутствии учета платы за коммунальные услуги и услуги по содержанию свободных муниципальных жилых помещений, находящихся в оперативном управлении учреждения, которое, по версии КСП, не обладает информацией о размере задолженности бюджета города Орла перед управляющими, ресурсоснабжающими и иными организациями.

«Бездействие МКУ ЖУ причинило ущерб в сумме не менее 181,8 тысячи рублей в связи с возложением на бюджет обязанности нанимателей 12-ти муниципальных квартир по оплате коммунальных услуг «отопление» и «горячее водоснабжение», – следует далее в отчете. – МКУ ЖУ не ведет учет специализированного жилищного фонда в порядке, установленном муниципальными правовыми актами».

ИА “Орелград”