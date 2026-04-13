В мэрии Орла рассказали о будущем сквера Иванова

Как рассказали в пресс-службе Администрации Орла, центральным объектом обновлённого сквера станет оригинальное скульптурное изображение почётного гражданина города. Также в сквере появятся удобные пешеходные дорожки, новые скамейки и урны, детская игровая площадка.

Планируется уделить внимание вопросам озеленения. Также поработают над освещением и видеонаблюдением.

«Для нас важно не только благоустроить территорию, но и сохранить её историческое значение», – отметила первый заместитель мэра Орла Мария Родштейн.

При этом объект выбрали для благоустройства сами орловцы — на соответствующем голосовании в 2024-м году. Правительство Москвы поддержало данную инициативу межбюджетным трансфертом.

Сквер Альберта Иванова находится рядом с Красным мостом и центральным универмагом. Нового подрядчика для данного проекта нашли в марте. Это подмосковное ООО «СБ «Капитал»». За несколько месяцев до этого был расторгнут контракт с ранее выбранным подрядчиком, ООО «Генстрой».

«СБ «Капитал»» благоустроит не только его, но и расположенную по соседству территорию, «примыкающую к дому №62 по набережной Дубровинского».

