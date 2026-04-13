На Орловщине отремонтируют дороги к храмам

Планируется привести в порядок 46 километров дорожного полотна.
Также будут отремонтированы искусственные сооружения, восстановлены съезды и примыкания. Дороги обустроят элементами безопасности.
Работы собираются провести в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области
В Верховском районе отремонтируют участки трасс «Ливны – Русский Брод – Верховье» (ведёт к храму Иконы Спаса Нерукотворного) и «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря» (ведёт к храму Троицы Живоначальной).
Будет проведена реконструкция Южного подъезда ко Мценску. Эта дорога является путём к трём храмам – Крестоводвиженскому, апостолов Петра и Павла, а также Георгия Победоносца. Кроме того, она ведёт к памятнику «Древний воин и Святой Кукша», который напоминает о крещении Орловской области.
Также будут отремонтированы дороги в Должанском, Залегощенском, Колпнянском и Новодеревеньковском районах, которые являются подъездами к ещё восьми храмам:
- Георгия Победоносца (Хомутово),
- Введения во храм Пресвятой Боговородицы (Вышнее Ольшаное),
- апостолов Петра и Павла (Колпна),
- Рождества Пресвятой Богородицы (Казарь),
- Иоанна Кронштадского (Моховое),
- Михаила Архангела (Кривцово-Плота),
- Троицы Живоначальной (Верховье)
- и Покрова Пресвятой Богородицы (Баранчик).
