На Орловщине отремонтируют дороги к храмам

13.4.2026 | 12:37 Новости, Общество

Планируется привести в порядок 46 километров дорожного полотна.

Фото: vk.com/sviato_nikolskiy (иллюстративное)

Также будут отремонтированы искусственные сооружения, восстановлены съезды и примыкания. Дороги обустроят элементами безопасности.

Работы собираются провести в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Верховском районе отремонтируют участки трасс «Ливны – Русский Брод – Верховье» (ведёт к храму Иконы Спаса Нерукотворного) и «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря» (ведёт к храму Троицы Живоначальной).

Будет проведена реконструкция Южного подъезда ко Мценску. Эта дорога является путём к трём храмам – Крестоводвиженскому, апостолов Петра и Павла, а также Георгия Победоносца. Кроме того, она ведёт к памятнику «Древний воин и Святой Кукша», который напоминает о крещении Орловской области.

Также будут отремонтированы дороги в Должанском, Залегощенском, Колпнянском и Новодеревеньковском районах, которые являются подъездами к ещё восьми храмам:

  • Георгия Победоносца (Хомутово),
  • Введения во храм Пресвятой Боговородицы (Вышнее Ольшаное),
  • апостолов Петра и Павла (Колпна),
  • Рождества Пресвятой Богородицы (Казарь),
  • Иоанна Кронштадского (Моховое),
  • Михаила Архангела (Кривцово-Плота),
  • Троицы Живоначальной (Верховье)
  • и Покрова Пресвятой Богородицы (Баранчик).

ИА «Орелград»


