На Орловщине отремонтируют дороги к храмам

Планируется привести в порядок 46 километров дорожного полотна.

Также будут отремонтированы искусственные сооружения, восстановлены съезды и примыкания. Дороги обустроят элементами безопасности.

Работы собираются провести в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Верховском районе отремонтируют участки трасс «Ливны – Русский Брод – Верховье» (ведёт к храму Иконы Спаса Нерукотворного) и «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря» (ведёт к храму Троицы Живоначальной).

Будет проведена реконструкция Южного подъезда ко Мценску. Эта дорога является путём к трём храмам – Крестоводвиженскому, апостолов Петра и Павла, а также Георгия Победоносца. Кроме того, она ведёт к памятнику «Древний воин и Святой Кукша», который напоминает о крещении Орловской области.

Также будут отремонтированы дороги в Должанском, Залегощенском, Колпнянском и Новодеревеньковском районах, которые являются подъездами к ещё восьми храмам:

Георгия Победоносца (Хомутово),

Введения во храм Пресвятой Боговородицы (Вышнее Ольшаное),

апостолов Петра и Павла (Колпна),

Рождества Пресвятой Богородицы (Казарь),

Иоанна Кронштадского (Моховое),

Михаила Архангела (Кривцово-Плота),

Троицы Живоначальной (Верховье)

и Покрова Пресвятой Богородицы (Баранчик).

