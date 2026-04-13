Патриарх Кирилл наградил 17 орловских священнослужителей

13.4.2026 | 12:53 Новости, Общество

Указ подписан в связи с Пасхой.

Патриарх Кирилл в Орле. Фото: vestiorel.ru

Православные христиане отметили свой главный праздник накануне. В связи с этим глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл подписал указ о награждении 17 священнослужителей Орловской епархии.

Так, девять из них удостоены «права служения Божественной Литургии с отверстыми царскими вратами». Трое получили «право ношения наперсного креста с украшениями». Столько же – «право ношения палицы».

Кроме того, двое диаконов переведены в сан протодиаконов.

Ещё четверых священнослужителей епархии различным образом отметил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Об этом сообщили в Информационно-аналитическом отделе митрополии.

