Патриарх Кирилл наградил 17 орловских священнослужителей

Указ подписан в связи с Пасхой.
Православные христиане отметили свой главный праздник накануне. В связи с этим глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл подписал указ о награждении 17 священнослужителей Орловской епархии.
Так, девять из них удостоены «права служения Божественной Литургии с отверстыми царскими вратами». Трое получили «право ношения наперсного креста с украшениями». Столько же – «право ношения палицы».
Кроме того, двое диаконов переведены в сан протодиаконов.
Ещё четверых священнослужителей епархии различным образом отметил митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Об этом сообщили в Информационно-аналитическом отделе митрополии.
ИА «Орелград»