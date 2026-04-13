«Спецавтобаза» отремонтировала почти тысячу квадратных метров дорог

13.4.2026 | 15:24 ЖКХ, Новости

Администрация Орла сообщила, что это итог работы за период с 6 по 10 апреля.

Фото: администрация Орла

Работы велись с применением горячего асфальта. Согласно опубликованным данным, больше всего покрытия обновили на Наугорском шоссе — 374,5 кв. м, а также на улицах Емлютина (284 кв. м), 5 Августа (191,6 кв. м) и Пушкина (134 кв. м). Общая площадь составила 984,1 кв. м.

В администрации добавили, что ремонт продолжается: до конца недели ямы залатают на улицах Емлютина, Генерала Ковалёва, 2-й Курской, Русанова, Приборостроительной, а также на Московском шоссе и в переулке Речном.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

