«Спецавтобаза» отремонтировала почти тысячу квадратных метров дорог

Администрация Орла сообщила, что это итог работы за период с 6 по 10 апреля.

Работы велись с применением горячего асфальта. Согласно опубликованным данным, больше всего покрытия обновили на Наугорском шоссе — 374,5 кв. м, а также на улицах Емлютина (284 кв. м), 5 Августа (191,6 кв. м) и Пушкина (134 кв. м). Общая площадь составила 984,1 кв. м.

В администрации добавили, что ремонт продолжается: до конца недели ямы залатают на улицах Емлютина, Генерала Ковалёва, 2-й Курской, Русанова, Приборостроительной, а также на Московском шоссе и в переулке Речном.

