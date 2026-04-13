Орловчанку обвинили в попытке подкупа полицейского

13.4.2026 | 14:37 Закон и порядок, Новости

По текущей версии, она пыталась дать взятку сотруднику ГАИ.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, это жительница Мценского района. В ближайшее время её дело рассмотрит местный суд.

По текущей версии, всё случилось 6 января этого года, перед православным Рождеством. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, управляла автомобилем. Её остановил сотрудник ГАИ.

Орловчанка попыталась избежать ответственности и передать ему мелкую взятку — 2 тысячи рублей. Полицейский отказался от денег и предупредил женщину, что её действия могут повлечь за собой уголовное дело. Однако нарушительница оказалась настойчивой и даже после этого ещё раз попыталась передать сотруднику ГАИ деньги.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

