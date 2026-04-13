Орловчанку обвинили в попытке подкупа полицейского

По текущей версии, она пыталась дать взятку сотруднику ГАИ.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, это жительница Мценского района. В ближайшее время её дело рассмотрит местный суд.

По текущей версии, всё случилось 6 января этого года, перед православным Рождеством. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, управляла автомобилем. Её остановил сотрудник ГАИ.

Орловчанка попыталась избежать ответственности и передать ему мелкую взятку — 2 тысячи рублей. Полицейский отказался от денег и предупредил женщину, что её действия могут повлечь за собой уголовное дело. Однако нарушительница оказалась настойчивой и даже после этого ещё раз попыталась передать сотруднику ГАИ деньги.

ИА «Орелград»