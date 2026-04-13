За дачными маршрутами будут следить с помощью камер и ГЛОНАСС

Об одном из социально значимых направлений деятельности рассказал член правительства Орловской области.

Учитывая благоприятные погодные условия, обращения жителей движение автобусов по сезонным маршрутам будет открыто с субботы, 18 апреля, сообщил на совещании 13 апреля Алексей Субботин. Контракты заключены по 18 октября.

Организация сезонных пассажирских перевозок лежит на администрациях муниципалитетов и КУ ОО «Организатор перевозок». Всего в 2026 году будут действовать 13 дачных маршрутов.

«Мы учитываем мнение пассажиров при корректировке расписания, работаем над увеличением вместимости транспортных средств, а также над оптимизацией схемы пассажирских перевозок, – заверил Алексей Субботин. – При этом ключевой задачей остается соблюдение расписания, с которым можно ознакомиться как на сайте АО «ОрелАвтотранс», на официальной странице КУ «Организатор перевозок», в соцсетях».

С 2025 года начальным остановочным пунктом по пяти маршрутам стал автовокзал «Орел». Это повысило безопасность движения, позволило пользоваться сервисами развитого транспортно-пересадочного узла, отметил Субботин. Также пассажир имеет возможность приобрести билет заранее, в том числе и онлайн.

Среди новинок 2026 года чиновник отметил автобусы повышенной вместимости на маршруте №403. С 1 января «Орел – Мценск» обслуживает 10 автобусов, среди них четыре низкопольные с вместительностью до 110 человек. Автобусы этой модели оснащены системой кондиционирования, кнопками связи, имеют просторные накопительные площадки. Остался лишь один автобус вместимостью до 45 человек. «Орел – Мценск» курсирует ежедневно, при этом интервал не превышает 30 минут. Дачник имеет возможность беспрепятственно уехать к своим участкам, пояснил Субботин. По маршруту номер №162 «Орел – Химмашевские дачи» усилен автобусами маршрута №329 «Химмаш – СПЗ».

В связи с реконструкцией путепровода в Урицком районе частично изменен путь следования автобуса номер №296 «Орел – Нарышкинские дачи». Скорректирован с учетом подвозных возможностей маршрутов №107 «Орел – Нарышкино», № 246 «Орел – Сотниково». На межмуниципальных сезонных маршрутах действует единый социальный проездной, который позволяет совершать безлимитное количество поездок. Отдельная категория граждан не испытывает финансовых неудобств, связанных с необходимостью пересадок, отметил Алексей Субботин.

Подвоз граждан к садовым массивам идет также по 18 круглогодичным межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения. Кроме того, подвоз к дачам обеспечивается пригородным железнодорожным транспортом. Это десять остановочных пунктов в разных направлениях.

Контроль за исполнением работы перевозчиками будет осуществляться на основе постоянного мониторинга через ГЛОНАСС, а также с помощью выездных контрольных мероприятий. Кроме того, автобусы сезонных дачных маршрутов, как и все межмуниципальные маршруты, оснащены камерами видеонаблюдения. Запрашиваемые контролирующими органами видеофайлы будут использоваться при проведении претензионной работы с перевозчиками по необходимости.

В 2025 году только по межмуниципальным сезонным дачным маршрутам было перевезено 74 253 пассажира. Из них 58 035 человек – это граждане, имеющие льготу.

ИА “Орелград”