За год о гибели пчёл сообщили 16 владельцев пасек

Такая информация была озвучена в Орле на заседании круглого стола по проблемам пчеловодства.

Мероприятие прошло в здании управления Россельхознадзора по инициативе профильного комитета орловского облсовета.

Одной из основных тем стало использование средств защиты растений. С одной стороны, без них не могут обойтись в АПК. С другой стороны, результатом их применения нередко становится гибель пчёл.

Так, в минувшем году в Управление ветеринарии Орловской области с информацией об отравлении пчёл обратились 16 владельцев пасек. Многие из них являлись жителями Ливенского района.

При этом для рассмотрения таких дел в судебном порядке требуется, чтобы у пасеки был официальный паспорт. Такой документ оформляют далеко не все пчеловоды.

Отмечается, что Орловщина — один из лидирующих регионов по применению химических средств в сельском хозяйстве.

В 2025 году по данным системы «Сатурн» на полях региона использовали около 250 тысяч тонн агрохимикатов и около 4 тысяч тонн пестицидов. Россельхознадзор, реагируя на жалобы о гибели пчёл, в каждом таком случае выявил нарушения правил применения веществ.

