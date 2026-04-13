Орловские краеведческие музеи могут получить гранты на обновление

Банк ВТБ совместно с благотворительным фондом «ВТБ-Страна» запускает расширенный этап программы поддержки.

Если в прошлом году конкурс охватил только 15 регионов, то теперь — все 89 субъектов РФ. Общий бюджет инициативы увеличен до 100 млн рублей.

Как пояснила старший вице-президент ВТБ и председатель фонда Наталья Кочнева, главная цель — помочь небольшим и удаленным учреждениям сохранить свою идентичность, стать более открытыми и привлекательными для посетителей.

«Краеведческие музеи – это шкатулки, в которых хранятся традиции и обычаи края, истории поколений, уникальные промыслы и умения»,— отметила Наталья Кочнева.

Победители конкурса смогут получить грант до 1 млн рублей. Средства можно направить на оцифровку коллекций, внедрение современных технологий, создание новых экспозиций и улучшение доступности музеев для молодежи и семейной аудитории.

Заявки будут оценивать представители фонда и банка, а также независимые музейные эксперты, деятели искусства и культурные журналисты. Ключевые критерии отбора: социальная значимость, оригинальность идеи, реалистичность проекта, прозрачность бюджета и наличие медиаплана по привлечению публики.

Подать заявку можно на сайте благотворительного фонда «ВТБ-Страна». Итоги конкурса объявят в июле 2026 года, а все грантовые проекты должны быть реализованы до 31 августа 2027 года.

