Пока в «белый список» хотят включить только два орловских СМИ

13.4.2026 | 14:50 Новости, Общество

Об этом стало известно на заседании профильного комитета облсовета.

Артем Коростелев. Фото: oreloblsovet.ru

Очередное заседание комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям провёл его председатель, лидер фракции ЛДПР Владислав Числов.

Напомним, что «белый список» – это перечень критически важных отечественных сайтов и приложений, которые должны работать даже при ограничении или отключении мобильного интернета. Как рассказал глава регионального департамента информационно-аналитической работы Артем Коростелев, на данный момент наш субъект официально направил в Минцифры три заявки. В перечень предлагается включить сайты газеты «Орловская правда» и телеканала «Первый областной», а также официальный портал нашего региона.

Также чиновник рассказал, что в 2025 году завершился процесс цифровой трансформации государственных СМИ области. Все городские и районные газеты получили зарегистрированные сетевые версии.

ИА «Орелград»


