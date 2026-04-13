В Орле внедряют систему распознавания лиц

О планируемых работах рассказал начальник «Орелтранссигнал».

Руководитель казенного учреждения Егор Залыгин выступил на совещании в администрации региона 13 апреля. В Орловской области идет дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с применением современных технологий.

В 2026 году планируется создание 14 новых фрагментов АПК «Безопасный город», модернизация четырех существующих, прокладка свыше 11 км оптоволоконных линий для установки новых камер видеонаблюдения. Предусмотрена закупка коммутационного оборудования в целях замены и размещения в УМВД.

«Кроме того, в соответствии с распоряжением правительства Орловской области запланировано создание функционального блока общественной безопасности и правопорядка, предназначенного для биометрической идентификации личности в структуре АПК «Безопасный город», – пояснил Егор Залыгин.

В 2025 году были созданы восемь новых фрагментов видеонаблюдения (32 камеры), смонтировано более 9,9 км линий связи. Приобретено специальное программное обеспечение SecurOS для распознавания знаков транспортных средств.

Напомним, правительство региона в конце 2025 года изменения в паспорт госпрограммы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области». В ее рамках реализуется комплекс мероприятий «Построение и развитие АПК «Безопасный город». Финансирование направления было увеличено с 67,747 миллиона рублей до 189,136 миллиона рублей. Новшеством стали планы по внедрению программно-аппаратного комплекса биометрической идентификации личности.

