В Орле раскрыли сведения о казнях пленных в фашистских лагерях

Государственный архив Орловской области принял активное участие в реализации важного проекта.

Государственный архив Орловской области обнародовал сведения о фашистских лагерях в рамках научно-просветительского проекта «Архивный десант». Он направлен на выявление, систематизацию и публикацию архивных документов, свидетельствующих о преступлениях нацизма против мирного населения. Проект реализуется Национальным центром исторической памяти при президенте РФ. Сведения о лагерях сохранились в фондах Орловской областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и других источниках.

Отдел использования и публикации документов областного архива сообщил, что в Орле на территории городской тюрьмы с октября 1941 года по 5 августа 1943 года располагался концлагерь для военнопленных «Сборный пункт № 20 2-й танковой Германской армии». В числе заключенных орловского концлагеря были и гражданские лица. Орловский лагерь был одним из крупнейших концлагерей на оккупированной территории. В его ведомстве находились еще два лагеря – в Железнице и каменные карьеры.

В неотапливаемых, темных и сырых тюремных камерах в 15-20 квадратных метров содержалось до 60-80 человек. От большой скученности узникам приходилось спать стоя или сидя на цементном полу без какой-либо подстилки. В одном из корпусов гестаповцы оборудовали «блок смерти», где людей пытали и расстреливали группами по 6-8 человек по вторникам и пятницам. По четвергам производились расстрелы коммунистов, комсомольцев, евреев и партизан. Очевидцы рассказывали, что палачи выводили свои жертвы группами в тюремный двор, ставили лицом к стене либо клали на землю лицом вниз и расстреливали в затылок. Среди расстрелянных были и дети в возрасте 13-14 лет. Убитых раздевали, зарывали у стен тюрьмы или бросали в канализационные колодцы. По данным Орловской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников у стен городской тюрьмы за время оккупации было похоронено не менее 5000 военнопленных и мирных граждан.

В Болхове лагерь военнопленных находился в школе им. К. Маркса. За 1942-1943 годы на болховском городском кладбище было захоронено более 400 военнопленных, расстреляно во рву за кладбищем более 700 человек. В Должанском районе лагерь располагался в селе Кривцова Плота с августа 1942 года до конца января 1943 года, в скотном сарае. Здесь томились до 400 военнопленных. Сохранились данные о примерно десяти массовых расстрелах военнопленных полевой жандармерией. Расстрелы устраивались в балке, за один раз расстреливали от 15 до 100 человек.

В Залегощенском районе в селе Архангельском действовал трудовой лагерь «из числа мирных граждан и частично советских военнопленных». По показаниям свидетелей, фельдфебель обращался с заключенными «зверски», всегда ходил с палкой, которой их избивал. В Кромах ежедневно расстреливали по 20-25 военнопленных в саду, находившемся за зданием немецкой полиции. Лагерь военнопленных располагался и в деревне Остров Колпнянского района. В июне 1942 года в нем было расстреляно 110 военнопленных.

В селе Сергиевском Мценского района в подвале колхоза «Добрая Воля» содержалось от 50 до 100 человек, а в одном из домов немцы устроили пыточную. Концлагерь для гражданского населения был устроен в бывшем «детском городке» у деревни Некрасовки Орловского муниципального округа. От непосильного труда и голода там ежедневно умирало много заключенных, в том числе дети и подростки. В Свердловском районе действовало три «крупных» концлагеря – в Змиевке, Пирожково и Куракино, через которые прошло более 3000 человек. В Урицком районе находился лагерь военнопленных, в котором содержалось более 200 человек, там было расстреляно около 60 человек. В деревне Карелкино в здании начальной школы содержалась группа военнопленных, которых подвергали «нечеловеческим истязаниям». Всего в период фашистской оккупации Урицкого района погиб 71 советский военнопленный, отмечают специалисты отдела использования и публикации документов.

