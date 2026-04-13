В Орловской области будет больше камер «на ремень»

Новое нарушение будут фиксировать старые аппараты.

О планах работы на 2026 год на совещании 13 апреля рассказал руководитель КУ ОО «Орелтранссигнал» Егор Залыгин. Так, намерены организовать фиксацию нарушений правил применения ремней безопасности комплексами «Пульсар», имеющимися в распоряжении учреждения (12 единиц). Сейчас они фиксируют выход из допустимого скоростного режима и выезд на встречку.

«Считаем целесообразным осуществить в текущем году замену морально и технически устаревших комплексов «Поток» на новые комплексы с последующим списанием отработавшего свой срок оборудования. По данному направлению специалистам учреждения были рассмотрены варианты замены от 20 до 60 единиц», – пояснил Егор Залыгин.

В первую очередь нужно заменить комплексы на М-2 «Крым» и «Орел – Знаменское», что позволит расширить спектр выявляемых нарушений, отметил начальник «Транссиогнала».

В Орловской области работает 147 стационарных комплексов автофиксации нарушений ПДД, 23 передвижных, семь мобильных. За 2025 год вынесено более 430 постановлений на сумму штрафов свыше 446,9 млн рублей. Взыскано около 356,9 млн рублей (учитывая скидки).

