В Орловской области будет больше камер «на ремень»

13.4.2026 | 13:34 Новости, Транспорт

Новое нарушение будут фиксировать старые аппараты.

Фото: ИА “Орелград”, фото Светлана Числова

О планах работы на 2026 год на совещании 13 апреля рассказал руководитель КУ ОО «Орелтранссигнал» Егор Залыгин. Так, намерены организовать фиксацию нарушений правил применения ремней безопасности комплексами «Пульсар», имеющимися в распоряжении учреждения (12 единиц). Сейчас они фиксируют выход из допустимого скоростного режима и выезд на встречку.

«Считаем целесообразным осуществить в текущем году замену морально и технически устаревших комплексов «Поток» на новые комплексы с последующим списанием отработавшего свой срок оборудования. По данному направлению специалистам учреждения были рассмотрены варианты замены от 20 до 60 единиц», – пояснил Егор Залыгин.

В первую очередь нужно заменить комплексы на М-2 «Крым» и «Орел – Знаменское», что позволит расширить спектр выявляемых нарушений, отметил начальник «Транссиогнала».

В Орловской области работает 147 стационарных комплексов автофиксации нарушений ПДД, 23 передвижных, семь мобильных. За 2025 год вынесено более 430 постановлений на сумму штрафов свыше 446,9 млн рублей. Взыскано около 356,9 млн рублей (учитывая скидки).

ИА "Орелград"


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

