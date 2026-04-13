В Орле вспомнят о сорокалетии аварии в Чернобыле

В городе состоится концерт-реквием.

Мероприятие пройдёт 24 апреля, в День Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Концерт состоится в 15 часов в Орловской государственной филармонии (на улице Ленина, 23).

Для орловцев прозвучит инструментальная музыка, а также песни отечественных композиторов и стихи современных авторов. В концерте примут участие солисты филармонии Иван Баланов, Юлия Гарбуз, Родион Ефанов и Ирина Монахова, а также Александр Поздняков и ансамбль народных инструментов «Русский перезвон».

Билеты на концерт можно получить в кассе филармонии бесплатно.

Тем временем «Спецавтобаза» приступила к благоустройству сквера Героев-чернобыльцев. Как рассказали в мэрии, на протяжении трёх дней здесь красили памятник и урны, а также обновляли скамейки. В сквере провели уборку. Основная часть работ позади, однако ещё предстоит покрасить ограждения.

