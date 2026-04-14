Более 100 домов культуры обновили на Орловщине

Жителям Орловской области рассказали об итогах реализации народной программы.

Секретарь Орловского регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский в рамках очередной поездки по региону сообщил местным жителям, что за время реализации народной программы удалось отремонтировать полторы тысячи километров дорог, привести в порядок две тысячи дворов и около 300 общественных пространств. В больницы поступило более 100 автомобилей скорой помощи, а школы получили свыше 200 автобусов для перевозки детей. Капитально отремонтировано 29 школ, обновлены более 100 домов культуры на селе.

«Огромную поддержку получили орловские театры: на обновление материально-технической базы и новые постановки было выделено порядка 200 миллионов рублей, – следует из информации реготделения партии. – В регионе возведено четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и 22 площадки ГТО, 30 универсальных спортплощадок. В сельских школах отремонтировано свыше 160 спортзалов». При поддержке «Единой России» практически во всех районах Орловской

Тем временем от нерадивых подрядчиков потребовали привести культурные центры в порядок. Как уже рассказывал «Орелград», ранее Контрольно-счетная палата Орловской области выборочно проверила целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году. Он входит в структуру нацпроекта «Культура». Вывод аудиторов: капитальный ремонт был проведен с нарушением норм законодательства.

По мнению КСП, администрацией Тельченского сельского поселения Мценского района в рамках проведения капремонта здания Социально-культурного центра была произведена приемка и оплата работ ненадлежащего качества, в том числе некачественные работы по устройству полов. Администрацией Орловского муниципального округа в рамках проведения капремонта дома культуры, расположенного в деревне Новоселово, были приняты и оплачены невыполненные работы, предъявленные подрядчиком.

В их числе названы работы: по устройству покрытий из линолеума ПВХ площадью 40,4 квадратных метра; по устройству слухового окна на кровле здания; по штукатурке и окраске внутренних поверхностей стен площадью 61,6 квадратных метра; по установке чугунного канализационного люка и устройству бетонной отмостки; по облицовке стен глазурованной плиткой; по улучшенной окраске водно-дисперсионными, акриловыми составами по штукатурке потолков здания.

По результатам контрольного мероприятия были выданы представления для рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков. Некоторые меры уже приняты. Так, КСП сообщила, что подрядчику капитального ремонта дома культуры в Новоселово администрация Орловского муниципального округа направила претензию и подала иск к нему в арбитражный суд о взыскании по сути переплаченных бюджетных средств.

По фактам неисполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, администрацией Орловского муниципального округа также направлено подрядчику требование об уплате неустоек. По факту ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом на капремонта здания муниципального Социально-культурного центра врио главы администрации Тельченского сельского поселения направлена претензия подрядчику об устранении нарушений при устройстве пола или возврате средств в бюджет.

ИА “Орелград”