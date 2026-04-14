Клычков похвалил залегощенский лимонад

В 2025-м году выпуск данной продукции прерывался.

Сообщалось, что причины носили технический характер.

Орловский губернатор посетил цех потребительского общества «Залегощь» и опубликовал в своих соцсетях пост, посвящённый данной продукции.

«Безалкогольные напитки производят по ГОСТу, разливают только в стеклянную бутылку объемом 0,5 литра. Для сиропа используется исключительно сахар и натуральные ароматизаторы», – отметил он.

Ежегодно здесь производят от 25 до 35 тысяч декалитров напитков. Также на предприятии выпускают другие виды продукции. В цехе работают шестеро человек.

Также Клычков отметил, что залегощенский лимонад стал призёром в конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

